Een flatgebouw aan de Wibenaheerd in de stad Groningen is vrijdagavond ontruimd na een explosie. Twee personen zijn lichtgewond geraakt.

Het gaat om de bewoners van de flat, een man en een vrouw. De verwondingen zijn niet ernstig en de twee zouden inmiddels al uit het ziekenhuis zijn ontslagen.

De explosie vond plaats in een van de appartementen. De gevel is aan twee kanten weggeblazen. Voor mensen die voorlopig niet hun woning in kunnen, is vervangende woonruimte gezocht.

Naar de oorzaak wordt momenteel onderzoek gedaan. Volgens RTV Noord gaat het vermoedelijk om een ontplofte oven.

Een woordvoerder van de gemeente Groningen zegt dat bewoners van het complex gevraagd is hun kachel en gasfornuis voorlopig niet te gebruiken.

Verder zijn de balkons gestut en mogen deze momenteel niet gebruikt worden. "Dit doen we uit voorzorg", zegt de woordvoerder. "Totdat exact duidelijk is wat de explosie veroorzaakt heeft."