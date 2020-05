Een flatgebouw aan de Wibenaheerd in de stad Groningen is vrijdagavond ontruimd na een explosie. Twee personen zijn gewond geraakt, zo bevestigt een woordvoerder van Veiligheidsregio Groningen aan NU.nl.

De explosie vond plaats in een van de appartementen. Volgens de woordvoerder is de gevel aan twee kanten weggeblazen. Wat de oorzaak van de explosie is, moet nog onderzocht worden.

Ook de identiteit van de slachtoffers is nog onbekend. Beiden zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft het flatgebouw uit voorzorg ontruimd. "Een groot deel van de bewoners kan vrijdagavond weer terug naar hun woning, verwacht ik", aldus de woordvoerder.