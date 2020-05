Bij een explosie in een flatgebouw aan de Wibenaheerd in de stad Groningen zijn vrijdagavond twee personen lichtgewond geraakt. De oorzaak is mogelijk een ontplofte oven.

De verwondingen van de bewoners van de flat, een man en een vrouw, zijn niet ernstig. De twee konden het ziekenhuis vrijdagavond al verlaten om de nacht door te brengen bij familie of vrienden.

De explosie vond plaats in een van de appartementen. De gevel is aan twee kanten weggeblazen. Voor mensen die voorlopig niet hun woning in kunnen, is vervangende woonruimte gezocht.

Een ontploffing van een defecte oven is mogelijk de oorzaak van de explosie, al is dat niet met zekerheid vast te stellen, zegt een woordvoerder van de brandweer. "Omdat er geen sprake is van strafbare feiten, doen we geen verder onderzoek naar de oorzaak. Een gaslek wordt in ieder geval uitgesloten."

Woningcorporatie Nijestee besloot eerder de gasaansluitingen van de woningen in het complex uit voorzorg af te sluiten. Ook worden de balkonnen gestut.