Rijinstructeurs voor de motor of bromfiets hebben geen contactberoep en kunnen daarom op landelijk niveau weer aan het werk. Dat bevestigen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en het Veiligheidsberaad vrijdag aan NU.nl.

Het Veiligheidsberaad, waar alle vijfentwintig veiligheidsregio's in Nederland samenkomen, zegt dat juridisch is uitgezocht of motor- en bromfietsinstructeurs een contactberoep hebben. Contactberoepen mogen volgens de noodverordening tegen het coronavirus sinds 23 maart niet uitgeoefend worden.

Uit de juridisch advies bleek dat motor- en bromfietsinstructeurs bij hun beroep voldoende afstand kunnen houden en dus weer aan het werk kunnen. De veiligheidsregio's hebben daarom besloten om de lessen weer door te laten gaan.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) en collega Hugo de Jonge (Volksgezondheid) staan achter het besluit, laten ze weten. Zij zien vanuit de volksgezondheid geen reden om het tegen te houden.

"Zoals ik eerder heb aangegeven vind ik logisch dat dit boven aan het lijstje staat van mogelijke versoepelingen", zegt Van Nieuwenhuizen in een verklaring. "Wel blijft uiteraard de regel gelden om hierbij voldoende afstand te bewaren."

Groningen stond de lessen al toe

Vorige week besloot de veiligheidsregio Groningen al om de motorrijlessen door te laten gaan, nadat een rijschoolinstructeur het verbod daar aanvocht.

Het lokale besluit leidde tot commotie bij de rijschoolbranche. Organisaties LBKR, FAM, VRB en BOVAG vroegen in een brief aan het ministerie om een heldere landelijke richtlijn. Die lijkt nu gegeven te zijn.

Het ministerie laat weten dat het Centraal Bureau Rijexamens (CBR) bezig is met het heropstarten van de examens in deze categorie. Wanneer ze weer van start gaan, is nog niet duidelijk. Mogelijk gebeurt dit al volgende week, meldt het LBKR.

Autorijlessen blijven vooralsnog niet toegestaan, omdat hier wel sprake is van een contactberoep.