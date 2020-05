De politie in Rotterdam onderzoekt of een inmiddels overleden man heeft verzwegen dat een goede vriendin van hem jarenlang dood in een woning lag in Rotterdam. Het lichaam van de vrouw werd op donderdag 23 april gevonden in de Rotterdamse wijk Het Lage Land.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet met zekerheid vast te stellen, maar het gaat waarschijnlijk om de bewoonster van het pand aan de Gratamastraat. Zij werd op 19 maart als vermist opgegeven.

Bij sectie op het lichaam zijn geen sporen van geweld gevonden, maar haar doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. In de woning is uitgebreid sporenonderzoek verricht.

De politie bekijkt ondertussen welke rol een man in dit verhaal heeft gespeeld die in januari van dit jaar op 62-jarige leeftijd overleed. Hij had regelmatig contact met het slachtoffer, maar verzweeg mogelijk dat zij was overleden.

Ook wordt zijn betrokkenheid bij de dood van de vrouw onderzocht. In zijn woning, eveneens in Rotterdam, heeft uitgebreid sporenonderzoek plaatsgevonden.

De politie staat in contact met leden van beide families en andere getuigen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.