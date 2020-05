De overleden vrouw die vorige week donderdag 23 april werd gevonden in een woning in Rotterdam lag daar vermoedelijk al enkele jaren, zo blijkt uit de eerste resultaten van het politieonderzoek.

De identiteit van de vrouw kon uit de eerste onderzoeksresultaten nog niet worden opgemaakt. Vermoedelijk gaat het om de bewoner van de woning aan de Gratamastraat, die sinds 19 maart als vermist opgegeven stond bij de politie.

Ook de doodsoorzaak kan vooralsnog niet worden vastgesteld. Er zijn geen uiterlijke sporen van geweld op het lichaam van de vrouw gevonden.

De politie meldt verder dat in het onderzoek naar het overlijden van de vrouw een reeds overleden vriend van de als vermist opgegeven bewoner van de woning in beeld is gekomen. Deze man overleed in januari op 62-jarige leeftijd en had regelmatig contact met haar.

Zijn rol bij de dood van de aangetroffen vrouw wordt nu verder onderzocht.