Strooiwagens hebben afgelopen winter 16 miljoen kilo zout gestrooid in Nederland, meldt Rijkswaterstaat vrijdag. Dat is een stuk minder dan voorgaande jaren. Alleen in de winter van 2013/2014 werd er nog minder zout gestrooid. Toen verbruikte Rijkswaterstaat 12 miljoen kilo zout.

Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) was afgelopen winter een uitzonderlijk zachte en natte winter. Dit verklaart waarom er weinig gestrooid hoefde te worden. Het was gemiddeld 6,4 graden. Hiermee was de winter de op één na zachtste winter sinds het begin van de metingen in 1901. Alleen de winter van 2006/2007 was zachter. Het was toen gemiddeld 6,6 graden. Normaal is de gemiddelde temperatuur 3,4 graden in de winter.

Het meeste zout werd gestrooid in de nacht van 27 op 28 februari, zo'n 2 miljoen kilo. De eerste landelijke strooiactie van de winter was op 20 november. De laatste strooiactie was op 31 maart. Op die dag werd er alleen uitgerukt om zeer lokaal op enkele bruggen zout te strooien.

Het gemiddelde van de afgelopen tien jaar is ongeveer 90 miljoen kilo strooizout per jaar. Het hoogste verbruik ooit vond plaats in de winter van 2009/2010. Dat jaar werd er 191 miljoen kilo zout gestrooid.

De strooiwagens van Rijkswaterstaat hebben afgelopen winter in totaal een afstand van ruim acht keer de wereld rond gereden, zo'n 344.000 kilometer.