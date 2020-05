Agenten die ingezet kunnen worden als Mobiele Eenheid (ME) waren in de nacht van donderdag op vrijdag massaal aanwezig op de Van Speykstraat in Arnhem vanwege een voertuig dat in brand stond. Het is al een tijd onrustig in de stad: volgens een woordvoerder van de politie vonden de afgelopen twee weken ongeveer twintig soortgelijke incidenten plaats.

De stad krijgt sinds het begin van dit jaar regelmatig te maken met autobranden. Deze vinden vooral plaats in woonwijken, waardoor ze gevaarlijke situaties op kunnen leveren, meldde de politie eerder.

Zo werd vorige week een geparkeerde auto onder een flat aan de IJssellaan in de wijk Presikhaaf in brand gestoken. Vanwege de rookvorming moesten de appartementen ontruimd worden. In diezelfde nacht gingen op andere plekken in de stad een matras, papiercontainer en twee geparkeerde auto's in vlammen op.

Het aantal branden is in de afgelopen twee weken zodanig toegenomen dat de politie zich genoodzaakt ziet extra surveillance, waaronder politie te paard, in te zetten. Ook de komende dagen wordt extra gesurveilleerd in de Gelderse stad.

Politie onderzoekt mogelijk verband tussen branden

Burgemeester Ahmed Marcouch kondigde dinsdag al aan de politie extra capaciteit vrijmaakt voor het onderzoek. "Vijftien autobranden in één week is een zorgwekkend groot aantal, zeker ook in het licht van de vele autobranden die ons de afgelopen maanden al getroffen hebben", aldus Marcouch in een brief aan de gemeenteraad.

Of er sprake is van een pyromaan, kan de woordvoerder van de politie nog niet zeggen. "We kijken of er sprake is van een mogelijk verband." De extra politie-inzet van de afgelopen dagen heeft nog niet tot een heterdaadje geleid.