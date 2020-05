De vrijdagochtend begint droog, hoewel het aan kust kan regen. Later op de ochtend trekken er stevige buien over het land, met lokaal zelfs hagel- en onweersbuien.

Later breek de zon af en toe door maar het wordt niet warmer dan 15 graden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestelijke wind.

In de avond wordt het vanuit het westen droog, al kan er af en toe een spatje regen vallen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag trekt er weer regengebied over het land en ook de rest van de zaterdag blijft het regenen, met af en toe onweer. Zondag is het overwegend droger en zonniger.

