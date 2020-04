Jan-Hein Kuijpers, de advocaat van een van de verdachten van een bevrijdingspoging van Omar L. uit een gevangenis in Zutphen, vraagt zich af of er überhaupt wel sprake was van een strafbare poging omdat het bij voorbaat al kansloos leek. Dit bracht Kuijpers donderdag naar voren tijdens een inleidende zitting voor de rechtbank.

Volgens Kuijpers probeerden de mannen zich toegang tot de gevangenis te verschaffen met "dat speelgoedding". Kuipers bedoelde daarmee de slijptol die werd gebruikt.

De advocaat wil dan ook een deskundige horen die kan vertellen of het met de materialen die de mannen bij zich hadden wel mogelijk was L. te bevrijden.

In totaal vier Fransen stonden donderdag tijdens een inleidende zitting terecht voor de poging de tot levenslang veroordeelde L. in januari van dit jaar te bevrijden uit de gevangenis in Zutphen.

Een van hen zou zich op 19 januari hebben aangemeld als bezoeker en toen hij binnenkwam via een sluis blokkeerde hij de automatisch sluitende deur, zodat de rest ook naar binnen probeerde te komen.

Met de slijptol probeerden ze vervolgens een zware stalen deur te openen, maar dit mislukte. Ze klommen vervolgens over de zijkant van de sluis en probeerden een hek door te knippen. L. stond aan de andere kant van het hek op de luchtplaats te wachten, maar ook deze poging mislukte.

OM: actie was juist zorgvuldig bereid

De officier van justitie zegt dat uit de bewakingsbeelden van de gevangenis juist blijkt dat er sprake was van een goed voorbereidde actie, "waarin iedere verdachte zijn rol had", aldus het OM.

Op de opmerking van de verdediging dat de verdachten "bij elkaar geronselde ventjes zijn" antwoordde de officier dat dit "gewoon berekenende criminelen zijn die een bepaald risico nemen en er alles aan zullen doen om het risico op bestraffing zo klein mogelijk zullen maken."

"Met L. aan de andere kant van het hek die stond te trappelen voordat hij eruit kon."

Bestelwagen in brand gestoken

Op hun vlucht uit de gevangenis zouden de mannen een bestelbus in brand hebben gestoken als afleidingsmanoeuvre.

De vier mannen konden echter allen op hun vlucht worden aangehouden. Drie van hen werden in Duitsland opgepakt.