In het Overijsselse dorp De Lutte is woensdag een dode ooievaar aangetroffen, nog geen 100 meter van de plek waar vorig jaar een ooievaar is doodgeschoten. Uit onderzoek is gebleken dat ook deze ooievaar is neergeschoten.

"De ooievaar werd door een buurtbewoonster dood aangetroffen in een nest op een bovenleiding in het dorp", vertelt Sander Wansing van Vogelwerkgroep Losser. De overleden ooievaar maakte vermoedelijk deel uit van een koppel. Hun nest was al bijna groot genoeg om in te broeden.

De omgekomen ooievaar werd door de vogelwerkgroep overgebracht naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de Universiteit Utrecht. Daar werd na onderzoek geconcludeerd dat het dier is doodgeschoten. De pathologen achten het daarnaast onwaarschijnlijk dat de ooievaar met deze verwonding nog heeft kunnen vliegen en denken dat het dier op het nest is doodgeschoten.

De vogelwerkgroep zegt aangifte te gaan doen bij de politie in Oldenzaal.

Eerder al ooievaar doodgeschoten, vermoedelijk met jachtgeweer

In het nabijgelegen paalnest overleed een jaar geleden een ooievaar doordat hij vermoedelijk met een jachtgeweer is beschoten. De politie heeft niet kunnen achterhalen wie het dier heeft neergeschoten.

"Dat maakt het voor ons ook een beetje onrustig", zegt Wansing. "De ooievaars blijven hier in de buurt. Maar als er ook mensen in de buurt blijven die een grondige hekel aan deze dieren hebben, dan krijgen we misschien meer van dit soort incidenten. Dat hopen we natuurlijk niet."

De ooievaar is een beschermde diersoort. Het opzettelijk storen, vangen en doden van ooievaars is dus bij wet verboden.

Het dier leeft over het algemeen dicht bij mensen en nestelt zich het liefst op plekken die door mensen zijn gecreëerd. Ze broeden meestal op hoge plekken, zoals telefoonpalen, bomen en schoorstenen. Ooievaars leggen één keer per jaar eieren en dat gebeurt in de maand april.