Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in de rechtbank van Zwolle laten weten dat een onlangs onderzochte schep en een bats die in de woning van verdachte Matthias M. zijn gevonden, niet te koppelen zijn aan de moord op Halil Erol in 2010. Logisch, volgens het OM, gezien de tijd die inmiddels verstreken is.

De schep en de bats zijn onderzocht omdat op een van de plekken waar lichaamsdelen van Erol zijn gevonden, ook haren van een everzwijn zijn gevonden. Deze zijn niet aangetroffen op de schep en de bats.

De officier van justitie liet op de inleidende zitting weten dat dit wat hem betreft geen ontlastend bewijs is voor de betrokkenheid van M. bij de moord. "Dat deze (sporen, red.) tien jaar later niet gevonden worden, is logisch".

Het OM herhaalde donderdag nog maar eens welke bewijzen er wel zijn tegen M., die verdacht wordt een rol te hebben gehad in de verdwijning van Erol op 6 februari 2010.

Slachtoffer kwam langs bij woning verdachte

Erol zou die dag bij de woning van M. in Meppel zijn langsgekomen omdat de ex van Erol daar ook aanwezig was. De 43-jarige verdachte zou Erol hebben vermoord omdat hij zijn ex lastigviel en mogelijk ook mishandelde.

Het lichaam van het slachtoffer is vervolgens in stukken gesneden en gedumpt. Deze lichaamsdelen werden teruggevonden in 2010 en 2013 in respectievelijk de Steenwijker AA en in het natuurgebied de Kiersche Wijde in Wanneperveen. Het hoofd en de handen van Erol zijn nooit gevonden.

Haren van verdachte gevonden op plaats delict

In de zakken waarin de lijkdelen zijn aangetroffen, zijn haren van M. en zijn vrouw gevonden. De partner van M. is wel verdachte, maar zit niet vast.

Zelf ontkent M. alle betrokkenheid. De rechtbank besliste echter dat hij vast blijft zitten. De zaak wordt op 3 september inhoudelijk behandeld.