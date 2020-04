Deze maand is de zonnigste april sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weerplaza donderdag. Naar verwachting komen er in de loop van de dag nog een paar zonuren bij, maar zullen dat er niet heel veel zijn.

Omstreeks 9.20 uur werd duidelijk dat de zon deze maand al 280,4 uur had geschenen, aldus het weerbureau. Het oude record van 280,3 zonuren stamt uit 2007. Bij deze metingen wordt gekeken naar het gemiddelde over het land.

Dit jaar begon de maand april behoorlijk bewolkt, waardoor in de eerste vier dagen amper zonuren werden gemeten. In de daaropvolgende weken ging Nederland met een flink aantal zonnige dagen in fors tempo richting een nieuw maandrecord.

Hoewel op 27 april bleek dat de maanden maart en april niet eerder zo zonnig waren verlopen, was het volgens Weerplaza niet zeker of het record uit 2007 gebroken zou worden, omdat het sinds 25 april weer vrij bewolkt is.

De laatste jaren schijnt de zon in april ongeveer 180 uur. Vanaf volgend jaar geldt er een gemiddelde van 195 zonuren. In de jaren zestig was dat in april nog ongeveer 165 uur en aan het begin van de twintigste eeuw zelfs maar 145 uur.

Mogelijk nieuw record door coronacrisis

De grote hoeveelheid zonuren is vooral te danken aan de vrijwel constante aanvoer van zeer droge lucht vanaf het Europese vasteland, vertelt Weerplaza. "Door het ontbreken van vocht in de lucht konden gewoon nauwelijks wolken ontstaan."

Het weerbureau denkt dat het maandrecord mogelijk op het nippertje is gebroken als gevolg van de coronacrisis. Het vliegverkeer ligt sinds vorige maand grotendeels stil, waardoor minder sluierwolken als gevolg van vliegtuigen konden ontstaan.

"Hierdoor hebben we zeer waarschijnlijk wat extra hoeveelheid zonneschijn kunnen noteren deze maand", zegt Weerplaza. "Hoeveel dat extraatje is, weten we niet precies, maar meer dan een paar uurtjes zal het op maandbasis niet zijn geweest."