In de ochtend en begin van de donderdagmiddag trekt er een gebied met flinke buien noordwaarts over het land. Later breekt af en toe de zon door.

Aan het eind van de middag en in de avond komen er vanuit het zuiden nieuwe buien aan, met zelfs kans op onweer.

Het wordt tussen de 14 en 17 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Ook vrijdag wisselen zon en onweersbuien elkaar af. Zaterdag blijft het wisselvallig, maar zondag is het grotendeels droog.