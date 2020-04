In 2019 ontvingen 443.000 jongeren jeugdzorg, dat is omgerekend één op de tien jongeren, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is een stijging van 3.000 jongeren ten opzichte van het jaar ervoor.

Het gaat daarbij om jongeren tot 23 jaar. Van de jongeren tot 18 jaar ontving ongeveer 411.000 jeugdzorg, omgerekend één op de acht.

Jeugdzorg is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar, maar kan verlengd worden tot 23 jaar. Onder jeugdzorg vallen onder meer jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In 2019 ontvingen ongeveer 41.000 jongeren jeugdbescherming en 9.000 jeugdreclassering.

Het aantal jongeren in de jeugdzorg stijgt al sinds 2015 met een aantal procent per jaar. Voor het aantal jongeren met jeugdhulp stijgt sterk. Ook de duur van jeugdzorg is toegenomen, van gemiddeld 299 dagen in 2015 naar 361 dagen in 2019.

Jeugdhulp moet worden aangeboden bij de gemeente en de aftrek ervan verschilt sterk per gemeente. In gemeenten in noordoosten van het land en in Limburg maakt 15 procent van de jongeren gebruik van jeugdhulp, meer dan in de rest van het land. Het CBS kan niet verklaren waardoor dat komt.