Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag heeft woensdag 36 maanden cel geëist tegen een 56-jarige beveiliger van de Haagse vervoerder HTM wegens het dreigen met een terroristisch misdrijf op 30 september 2019.

De man stond onder zijn collega's bekend om zijn extreme denkbeelden, met name over moslims. Daarnaast vertelde hij op zijn werk vaak vuurwapens in zijn bezit te hebben, omdat hij daar wegens zijn lidmaatschap bij de schietvereniging een vergunning voor had. Dat maakte dat sommige collega's bang voor hem zouden zijn geweest.

Op 30 september 2019 vertelde de man dat hij had "zitten smullen" van de beelden van de aanslagen eerder dat jaar op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch waarbij in totaal 51 slachtoffers vielen.

Toen een van zijn collega's daarop zei dat er over een aantal decennia waarschijnlijk nog meer moslims in Nederland zullen zijn, antwoordde hij: "Dat is mooi. Dan hoef ik niet te mikken." Hierop kreeg een van zijn collega's een paniekaanval, waarbij een ambulance ter plaatse moest komen.

'Man had rechts-extremistische foto's op zijn telefoon'

Nog diezelfde avond werd de man aangehouden voor bedreiging. Toen zijn woning werd doorzocht vond de politie, naast de vijf vergunde vuurwapens en bijbehorende munitie, illegale vuurwapens en munitie. De wapenvergunning van de man werd daarom ingetrokken.

Daarnaast zou de man tal van rechts-extremistische foto's en gewelddadige filmpjes op zijn telefoon hebben. Daarom stelt het OM dat de collega's van de verdachte "terecht vreesden dat de man zijn woorden op enig moment in daden zou omzetten".

De man is bovendien eerder al eens veroordeeld voor verboden wapenbezit en poging tot doodslag. Het OM sluit niet uit dat de man ook zonder wapenvergunning aan zijn wapens zal kunnen blijven komen.

Daarom eiste het OM een straf van 36 maanden. De uitspraak is over twee weken.