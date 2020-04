De politie heeft afgelopen donderdag in Amsterdam twee personen aangehouden op verdenking van witwassen, nadat er in de auto van een van de verdachten 1 miljoen euro aan contant geld was gevonden.

Daarop hield de politie twee personen aan. Het gaat om een 33-jarige Amsterdammer en een 39-jarige Diemenaar.

Beide verdachten zijn zaterdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, die ze voor twee weken in bewaring heeft gesteld.

De politie is nog bezig met het onderzoek.