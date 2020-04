De Nederlandse Staat moet Volkert van der Graaf 2.700 euro betalen omdat minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in 2018 vergat een handtekening te zetten onder een brief. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Van der Graaf deed in 2018 een verzoek aan Grapperhaus en de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker om inzage in zijn persoonsgegevens.

Hij deed dit in twee afzonderlijke brieven, maar kreeg er slechts één terug. Deze was van minister Dekker met de mededeling dat de termijn voor een besluit op zijn verzoek met twee maanden werd uitgesteld. Volgens Grapperhaus had zijn handtekening ook op deze brief moeten staan, maar was hij deze vergeten te ondertekenen.

De Raad van State is het met een eerder oordeel van de rechtbank eens dat Grapperhaus hierdoor in gebreke gesteld kan worden en dus een dwangsom van 1.260 euro moet betalen. Daarbovenop komen onder meer nog de kosten van de advocaat van Van der Graaf, wat een totaalbedrag van 2.700 euro oplevert.

Van der Graaf kwam in 2014 vrij

Van der Graaf werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar cel voor de moord op politicus Pim Fortuyn. In 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij.

In de jaren daarna stonden de Staat en Van der Graaf nog vele malen tegenover elkaar in de rechtbank. Dit jaar liep de meldplicht van de man af.