De politie heeft dinsdagmiddag een dertienjarige jongen uit Tilburg aangehouden omdat hij maandagavond een veertienjarige buurtgenoot zou hebben neergestoken. Het slachtoffer liep hierbij een snijwond op.

De jongens zouden ruzie hebben gekregen in een speeltuintje in de stad. Volgens de moeder van het slachtoffer hadden de twee al langer onenigheid, wat maandagavond uitmondde in een vechtpartij waarbij de verdachte het slachtoffer met een mes stak.

Het gewonde slachtoffer bleek een snijwond te hebben opgelopen en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie heeft het mes geen vitale delen geraakt.

De politie had door de verklaring van de moeder van het slachtoffer al vrij snel de verdachte in het vizier. Deze is dinsdag aan het eind van de middag, met toestemming van de officier van justitie, in een woning in Tilburg aangehouden. De jongen is vastgezet en wordt donderdag voorgeleid.