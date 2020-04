De Nederlandse bevolking is in het eerste kwartaal van 2020 gegroeid met zo'n 15.500 mensen, ruim 8.500 minder dan in diezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. De coronacrisis heeft daar volgens onderzoekers aan bijgedragen.

Mede door de uitbraak van het virus stierven bijna drieduizend mensen meer dan dat er kinderen geboren werden. Het CBS verwacht dat in de maand april ook nog meer mensen overlijden dan baby's geboren worden en doet over daaropvolgende maanden geen uitspraken. Normaliter is het aantal sterftegevallen en geboortes in evenwicht.

Dat meer mensen naar Nederland verhuisden dan dat er mensen naar het buitenland vertrokken, is de reden dat er alsnog sprake is van bevolkingsgroei. Ook hier lijkt het coronavirus van invloed: volgens het CBS is het "ongebruikelijk" dat het migratiesaldo positief uitvalt in deze tijd van het jaar. Vermoedelijk zijn veel werkende Nederlanders en vakantievierders vroegtijdig teruggekomen.

Het CBS verwacht dat het op het gebied van immigratie rustiger wordt, deels door het coronavirus. Er zou een daling zijn ingezet, mede door de vele reisverboden in Europa, maar onderzoekers willen de maand april afwachten voor een definitief oordeel wordt uitgesproken.

In het eerste kwartaal kwamen er vooral Polen naar Nederland toe. Volgens het CBS waren het er bijna tweeduizend meer dan er vertrokken.

