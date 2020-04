Michael P., de man die is veroordeeld voor het verkrachten en doden van Anne Faber, is overgeplaatst binnen de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught, omdat hij plannen had om te ontsnappen. Dat meldt RTL Boulevard dinsdagavond.

De advocaat van P., Niels Dorrestein, bevestigt tegen NU.nl, dat zijn cliënt is overgeplaatst. Verder wil hij zich onthouden van commentaar.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zegt dat er twee gedetineerden zijn overgeplaatst, omdat er "vermoedens waren van het voorbereiden van een ontsnappingspoging". De DJI wil niet zeggen om welke gedetineerden het gaat.

RTL Boulevard beweert dat P. een ontsnapping voorbereidde met medegevangene Admilson R., die in 2018 samen met zijn broer levenslang kreeg voor het plegen van drie roofmoorden. Ook zouden volgens het televisieprogramma zelfgemaakte wapens en ontsnappingsmateriaal zijn gevonden op het gevangenisterrein, maar de DJI ontkent dit tegenover NU.nl.

P. kreeg vorige zomer 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber in 2017.