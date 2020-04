De 33-jarige man uit Amsterdam die zaterdagavond 11 april met een doorgeladen vuurwapen in een trein op station Schiphol Airport zat, heeft dinsdag een gevangenisstraf van negen maanden opgelegd gekregen. Het Openbaar Ministerie (OM) had een jaar cel geëist.

Volgens het OM droeg de man het wapen bij zich, omdat hij zich bedreigd voelde. Een onderzoek van de Koninklijke Marechaussee sloot een terroristisch motief eerder al uit.

De man liet het wapen in de trein zien aan zijn 22-jarige reisgenoot. Beide mannen werden aangehouden op Schiphol, nadat een andere treinreiziger de politie had gebeld. De melder vertelde dat hij een geluid had gehoord dat leek op het doorladen van een vuurwapen en dat hij het wapen zelf ook gezien had.

De eigenaar van het vuurwapen werd dinsdag veroordeeld via het snelrecht. De rechter sprak tijdens de zitting van een "zeer ernstig feit".

De officier van justitie noemde het gedrag van de verdachte "absurd". "Zelf een wapen bij je hebben, omdat je je onveilig voelt, is verkeerd en strafbaar", aldus het OM.