De Nederlandse ondernemer Tiede Herrema, die in 1975 ontvoerd werd door een afsplitsing van de Noord-Ierse onafhankelijkheidsbeweging IRA, is op 99-jarige leeftijd overleden, aldus Ierse media maandag.

Herrema overleed na een lang ziektebed, een week na het sterven van zijn vrouw Elisabeth (94). Door veel Ieren werd Herrema nog altijd als een held gezien en op straat herkend, schreef Andere Tijden in 2010.

In oktober 1975 ontvoerden twee leden van de Irish Provisional Army, een afsplitsing van de IRA, de Nederlander en hielden hem 36 dagen lang vast.

Herrema, gepromoveerd in de revalidatiepsychologie, werkte sinds 1973 als directeur van kabelfabriek Ferenka. Ferenka was de grootste werkgever in het economisch en politiek in zwaar weer verkerende land en onderdeel van de Nederlandse multinational Akzo.

Zijn ontvoerders, Eddie Gallagher en Marian Coyle, eisten de de vrijlating van IRA-gevangenen.

Internationaal in het middelpunt van belangstelling

De zaak kwam internationaal onder de aandacht. Na achttien dagen werd het huis in Ierland waar hij werd vastgehouden ontdekt en omgeven door politie en journalisten.

In een piepkleine kamer zaten Herrema en zijn ontvoerders wekenlang dicht op elkaar. Daar bouwde de fabrieksdirecteur een vertrouwensband op met zijn twee nerveuze en steeds angstiger wordende ontvoerders. Vanuit de kamer communiceerde Herrema in het geheim met de politie, die borden met vragen omhoog hield.

Gallagher en Coyle gaven zich uiteindelijk over. Dat deden ze nadat ze, op advies van Herrema, hadden onderhandeld over het aantal jaren celstraf dat ze zouden krijgen. Afgesproken werd vier jaar. Maar desondanks werden ze veroordeeld tot vijftien en twintig jaar.

De ontvoering werd gezien als een keerpunt in Ierland. De Ierse regering gaf vanaf dat moment niet meer toe aan de eisen van de IRA, maar bleef wel in gesprek met de terreurorganisatie.

Herrema werkte later onder meer als directeur bij het Nederlandse Rode Kruis en als interim-manager bij Veronica, waar hij de toenmalige baas Rob Out heeft ontslagen.