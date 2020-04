Aan het begin van de dinsdag kan in het noorden nog een waterig zonnetje schijnen. Verder is het bewolkt en trekt er een regengebied vanuit het zuiden over het land.

In de namiddag en avond klaart het vanuit het zuiden op en kan hier en daar de zon nog even doorbreken. Het wordt tussen de 12 en 19 graden en er staat een matige wind.

Woensdag begint met regen, maar in de middag wordt het droog en schijnt de zon volop.

Na woensdag blijft het de rest van de week wisselvallig.