Het Veiligheidsberaad, de koepel van de 25 Veiligheidsregio's, kijkt op enkele kleine incidenten na tevreden terug op Koningsdag 2020. Ook de korpsleiding van de Nationale Politie zegt dat de feestdag rustig is verlopen.

"Het was nog nooit zo stil op Koningsdag", zei een woordvoerder van het Veiligheidsberaad maandagavond tegen NU.nl.

Volgens het Veiligheidsberaad was de situatie te vergelijken met het afgelopen weekend. Over het algemeen gingen mensen iets meer naar buiten en vooral in parken en winkels was het drukker, maar ze hielden zich zo goed als mogelijk aan de 1,5-meterregel.

De politie deelt die constatering, maar waarschuwt mensen die vanwege het mooie weer gaan fietsen of motorrijden wel om voldoende afstand tot anderen te bewaren, bijvoorbeeld bij verkeerslichten of tijdens het tanken.

Voorzitter Veiligheidsberaad Hubert Bruls hoopt dat die bewustwording voortzet: "Dit weekend, en ook vandaag op Koningsdag, zien we dat men zich bewust is van de 1,5 meter afstand en zich hier aan probeert te houden. Hopelijk zet dit voort."

Opvallend weinig boetes op Koningsdag

De korpsleiding spreekt in een verklaring ook van een rustige Koningsdag. In het weekend voorafgaand aan en op de verjaardag van koning Willem-Alexander werden in heel Nederland in totaal 719 mensen op de bon geslingerd.

De politie meldt dat het aantal boetes tijdens Koningsnacht (zondag op maandag) met 309 lager was dan op zaterdag, toen 345 mensen een bekeuring kregen. Op Koningsdag zelf kregen tot 16.00 uur 65 personen een boete.

Een politiewoordvoerder noemt dat laatste cijfer "opvallend laag". Hij zei tegen NU.nl dat mogelijk nog niet alle registraties van boetes binnen zijn, maar hij verwacht niet dat het aantal nog significant zal stijgen.

Plaatsen die rekening hielden met een mogelijke toestroom van mensen op Koningsdag namen vooraf maatregelen. Zo gold in de grachten van Amsterdam een vaarverbod en werd de toegang tot de Bollenstreek beperkt.

'Dik tevreden over jongeren'

Agenten maakten afgelopen weekend op verschillende plekken in het land een einde aan feestjes in woningen of tuinen. Vaak ging het om jongeren. De korpsleiding schrijft dat in de meeste gevallen direct gehoor werd gegeven aan aanwijzingen van de politie, maar in Midden-Nederland werden enkele spuugincidenten gemeld.

Het Veiligheidsberaad prijst de Nederlandse jeugd juist. "Er zal vast hier en daar iets hebben plaatsgevonden. Een score van 100 procent haal je nooit, maar over het algemeen zijn we dik tevreden", zei de woordvoerder.

'Hopelijk vieren we volgend jaar Koningsdag weer met een mooi feest'

"Dit was een Koningsdag om niet snel te vergeten," zegt Bruls in een verklaring, "met geen enkele activiteit of feest in de stad, en dat met dit weer. Gelukkig waren er online leuke alternatieven om er alsnog een feestelijke dag van te maken. Dat het dit jaar anders was, is logisch: dat brengt deze crisis met zich mee. Zolang corona nog steeds slachtoffers maakt, moeten we voorzichtig blijven samen. Hopelijk vieren we volgend jaar Koningsdag weer met een mooi feest."