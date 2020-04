Koningsdag 2020 was in alle opzichten een bijzondere editie. De feestelijke dag ging de boeken in als de eerste landelijk warme Koningsdag ooit. Wrang voor Nederlanders, die waren opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en vanaf hun balkon het feest mee te vieren. Zo vierde Nederland, vanaf het eigen balkon of de tuin, de verjaardag van de nu 53-jarige koning Willem-Alexander.

In Dordrecht begonnen ze de dag met het uitdelen van oranje tompoucen aan de buren. (Foto: Irma Schot)

Leden van Concertgebouworkest spelen Wilhelmus vanuit huis

In de ochtend werden op verschillende plekken de klokken geluid en om 10.00 uur speelden leden van het Concertgebouworkest vanuit huis het Wilhelmus. Na afloop sprak koning Willem-Alexander de mensen, in het bijzijn van zijn gezin, toe vanuit Paleis Huis ten Bosch.

Na de toespraak hebben de Oranjes gevideobeld met verschillende organisaties en instanties in het land. Het koninklijk gezin en andere leden van de koninklijke familie belden mee met deelnemers van digitale groepen en workshops, zoals een vraaggesprek, een muziekworkshop en met zorgmedewerkers tijdens hun pauze. (Foto en tekst: Koninklijk Huis)

Veel gezinnen speelden Oudhollandse spelletjes in de tuin. Zo ook Tanja Groen en kinderen uit Hoofddorp. Zij zitten vanwege het coronavirus in quarantaine en moesten dus sowieso thuisblijven. Ze zijn de dag begonnen met het officieel openen van de spelen door een lintje door te knippen. Daarna hebben ze onder andere ezeltje prik en fleswerpen gedaan. (Foto: Tanja Groen)

Iedereen is opgeroepen om thuis te blijven, maar even een luchtje scheppen mag. Als je maar afstand houdt. (Foto: Jacob Gunter, gemaakt in Lutjegast)

In Woerden organiseerden kinderen een eigen koningsspelen. Dat het dit jaar warm weer was, is wel te zien aan de foto. (Foto: Zefanja Sopacua)

Niet iedereen vierde Koningsdag in de tuin, op het balkon of in huis. Peter Mensing ging een dagje zeilen, maar wel in het oranje. (Foto: Peter Mensing)

Een ding is zeker, gezien de hoeveelheid foto's die NU.nl ontving en die rondgingen op sociale media, zijn er vandaag genoeg tompoucen gegeten! (Foto: Laura Scholte)

De dag werd afgesloten met een nationale toost. Andere leden van de koninklijke familie namen per videobelgesprek deel aan de toost en zongen "Lang zal ze leven". De toost werd geopend door prinses Beatrix, die recentelijk niet meer in het openbaar was verschenen, sinds de uitbraak van het coronavirus. (Foto: Koninklijk Huis)

Koninklijke familie houdt digitale kleedjesmarkt: 'Niet gescript'

Een overzicht van de dag van de koninklijke familie valt hierboven te zien.

Niet iedereen voelde zich geroepen om de maatregelen rondom 1.5 meter afstand of het advies om thuis te blijven op te volgen. In Amsterdam moest de politie ingrijpen op de Noordermarkt, terwijl in Groningen een feest met tientallen mensen stop werd gezet. (Foto: Pro Shots)

Elders in de hoofdstad hield men zich wel aan de regels. (Foto: Pro Shots)

De redactie kreeg de hele dag enorme hoeveelheden foto's toegestuurd. Het oer-Hollandse koekhappen bleek populair in vrijwel elke uithoek van het land. Ook het gezin van Britt van der Weerd in het Gelderse Ulft waagde zich eraan. (Foto: Britt van der Weerd)

In heel het land werden ook massaal zakken uit de kast gehaald voor een welbekende zakloopwedstrijd. In meerdere plaatsen, zoals Den Bosch, werd de activiteit ook opgenomen in lokale, kleinere, koningsspelen. (Foto: Pro Shots)

Koning Willem-Alexander gebruikte de nationale toost om "alle Nederlanders, die het land op een dag als deze alsnog draaiende houden", in het zonnetje te zetten. Daarnaast hoopte hij dat de rest van de bevolking "genoot van de zon en deze feestelijke dag". (Foto: Pro Shots)