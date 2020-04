Nu het Wilhelmus door het Koninklijk Concertgebouworkest is gespeeld en de koning zijn toespraak heeft gehouden, is Koningsdag echt vanuit huis begonnen. Geen pleinen vol mensen in oranje of op koopjesjacht op de kleedjesmarkt. Mensen worden opgeroepen thuis te blijven en vanuit hun tuin, balkon of woning het feest mee te vieren.



In dit liveblog verzamelen we de leukste momenten van deze bijzondere dag. De hele dag zijn allerlei initiatieven en activiteiten te volgen via koningsdagthuis.nl.



Om 16.00 uur wordt de dag met een toost afgesloten door de koning.



Doe jij mee met een van de activiteiten? Of vier je Koningsdag op een andere manier? Stuur je foto of video op naar redactie@nu.nl en wie weet verschijnt deze in het liveblog!