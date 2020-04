Koning: 'Ook hier in huis was teleurstelling voelbaar'

"Hoe bijzonder is het dat het gelukt is om op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen en een basis te vormen voor velen. Koningsdag thuis belooft een unieke dag te worden. En vooral uniek omdat ik hoop dat dit de aller-, allerlaatste Koningsdag thuis zal worden. Ik was natuurlijk veel liever in Maastricht geweest. Ook hen wil ik danken voor de grote inspanning die ze hebben geleverd, voordat het trieste maar onvermijdelijke bericht kwam dat het niet door kan gaan. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Ik verheugde me zoals elk jaar op de grachten, de mensen. Ook hier in huis was de teleurstelling voelbaar. Maar het coronavirus laat zich niet de les lezen."