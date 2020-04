We zingen het mee voor de aftrap bij internationale voetbalwedstrijden, tijdens Dodenherdenking of zoals vandaag, op Koningsdag. Maar wat zingen we nu eigenlijk precies en wat zegt deze tekst over de Nederlandse geschiedenis? We bespraken de tekst met Els Stronks, hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht.Vertelt Van Oranje bijvoorbeeld nu echt dat hij Duits bloed heeft? En waarom zingen we in dat eerste couplet ook dat Van Oranje de Spaanse koning altijd heeft geëerd als hij in opstand wil komen?In dit artikel lees je er alles over, zodat je straks om 10.00 uur weet wat je zingt.