Eerste landelijk warme Koningsdag ooit, 20 graden in De Bilt

Eerste landelijke warme Koningsdag ooit

Het is ietwat wrang, want deze Konings- of Woningsdag is officieel de warmste ooit, meldt Weerplaza. In De Bilt zou een temperatuur van meer dan 20.0 graden zijn gemeten, waarmee het de laatste, koelere edities, overtreft. Bovendien was er op Koningsdag nog nooit eerder sprake van een landelijk warme dag, schrijven de meteorologen.



De laatste edities werd het achtereenvolgend 17.6 graden (2014), 12.6, 10.7, 10.9 en 15.1 graden. Overigens is er geen sprake van de warmste 27 april ooit: in 2007 was het met 27.3 graden zomers warm. Diezelfde dag worden er af en toe ook erg koele temperaturen gemeten, zoals in 1985. Toen kwam het kwik niet boven de 7.4 graden.