Op velden, parken en in winkelstraten is het dit weekend druk. "Dat was twee weken geleden echt anders", aldus Ruud Kuin van vakbond Nederlandse BOA Bond. Volgens hem is het op sommige plekken moeilijk de coronamaatregelen te handhaven.

Kuin krijgt tijdens de coronacrisis dagelijks een update van verschillende leden over de drukte buiten, verspreid over het land.

"Vooral in de grote en kleinere steden zijn er een stuk meer mensen op straat", zegt Kuin over deze zaterdag en zondag. Met name in de parken gaat het mis, waar mensen met drie of meer samen gaan zitten, "op een kleedje, met een biertje".

Gevraagd of de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) de coronamaatregelen nog goed kunnen handhaven, zegt Kuin dat met name de winkelstraten lastig zijn. "De afgelopen week zag je het steeds drukker worden daar. Zoals een van de leden zegt: mensen lijken het normale leven weer op te pakken. Handhaven is daar bijna niet te doen, omdat iedereen in beweging is."

In Rotterdam en Den Haag is het druk in het centrum, zegt Kuin. Maar niet zo druk als Delft afgelopen zaterdag. Daar verzocht de politie mensen "dringend" te vertrekken uit de binnenstad vanwege de drukte.

Politie in Arnhem waarschuwt: blijf uit binnenstad

Berichten van verschillende burgemeesters en politieafdelingen lijken het beeld te bevestigen dat het aantal mensen dat naar buiten gaat, toeneemt. Op Facebook waarschuwde de politie van Arnhem mensen de komende dagen niet naar de binnenstad te komen: "Het was vandaag veel te druk. Blijf thuis en denk aan elkaar."

De gemeente Utrecht ziet de drukte in winkelstraten en buiten bouwmarkten toenemen. "Onze handhavers zeggen dat mensen vooral op basis van hun eigen inschatting naar buiten gaan. Als iedereen dat doet, zie je het toch drukker worden", zegt een woordvoerder. "We horen wel dat mensen erg voor rede vatbaar zijn wanneer ze worden aangesproken."

'Rondje centrum gedaan en geschrokken'

De burgemeester van Hengelo Sander Schelberg zei zaterdag op Twitter geschrokken te zijn: "Vandaag even een rondje centrum gedaan en schrok. Het lijkt erop dat mensen denken dat alles weer mogelijk is."

"Alstublieft, denk aan al die verplegers die hard aan het werk zijn! Het dringende advies is en blijft: blijf zoveel mogelijk thuis", voegt hij toe.

Ook burgemeester Sjors Fröhlich van de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden zei zaterdag op Twitter: "Beste mensen. Zal maar met de deur in huis vallen: het was te druk vandaag. In de stad, bij de bouwmarkt, op de weg." Hij voegde later toe dat acht mensen zondagnacht beboet zijn vanwege het vieren van een feest.

Wouter Weide van de Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche zegt dat hij geen bezoekersaantallen heeft van bouwmarkten, maar dat deze periode traditioneel vanwege de vakantie drukker is. Hij benadrukt dat er wat langere rijen kunnen zijn en dat het wat voller is op de parkeerplaatsen, maar dat het binnen de winkels rustig blijft vanwege het gehanteerde toegangsbeleid.

