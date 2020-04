Een aantal nertsen bij twee bedrijven in Noord-Brabant blijken besmet te zijn met het coronavirus, meldt de Rijksoverheid zondag. Dit werd vastgesteld nadat een aantal dieren onder meer last kreeg van ademhalingsproblemen. De dieren hebben het virus vermoedelijk opgelopen van besmette medewerkers. De openbare wegen binnen een straal van 400 meter van deze bedrijven zullen worden gesloten.

Het gaat om bedrijven in de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct maatregelen afgekondigd voor de nertsenindustrie, zoals een meldplicht voor houders, dierenartsen en personen in onderzoeksinstellingen.

Zodra er een verhoogde sterfte onder de dieren te zien is of ze krijgen last van ademhalingsproblemen, moet dat gemeld worden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Om verdere verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen mogen zowel de dieren als hun mest de houderijen niet verlaten.

Uit voorzorg raadt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mensen aan om niet binnen een straal van 400 meter rond besmette nertsenbedrijven te komen, totdat er onderzoek is gedaan.

Geen extra risico voor mensen

De Rijksoverheid benadrukt dat fretachtigen zoals nertsen gevoelig zijn voor besmetting met het coronavirus, maar dat dit geen risico oplevert voor mensen. Ook zijn er geen aanwijzingen dat landbouwdieren of huisdieren een rol spelen bij de verspreiding van het virus.

De extra maatregelen die minister Schouten heeft afgekondigd blijven voorlopig ook alleen gelden voor nertsenbedrijven

