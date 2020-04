Bij een schietpartij in Dordrecht is in de nacht van zaterdag op zondag een man overleden, meldt de politie. Bij een tweede schietincident raakte even later iemand gewond. Het is niet aannemelijk dat de twee incidenten verband met elkaar houden, zegt de politie.

Het eerste schietincident vond kort voor middernacht plaats aan de Jacob van Heemskerckstraat. De politie was afgekomen op een melding van een omstander die schoten had gehoord.

Bij aankomst troffen politieagenten op straat een zwaargewonde man aan. Hij bleek te zijn neergeschoten en overleed aan de gevolgen van het schietincident. Zijn identiteit is volgens de politiewoordvoerder nog niet bekend.

Even later vond in Dordrecht een tweede schietincident plaats. Aan de Spirea trof de politie een man met een schotwond in zijn been aan. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd en is buiten levensgevaar.

De politie onderzoekt beide schietpartijen en roept getuigen op contact op te nemen. Volgens de woordvoerder lijkt het incident aan de Spirea in eerste instantie "een uit de hand gelopen samenkomst". De schietpartij aan de Jacob van Heemskerckstraat lijkt een "moedwillige poging om iemand met meerdere kogels te beschieten".

De politie gaat er daarom niet van uit dat de incidenten iets met elkaar te maken hebben.