Zondag is het grotendeels zonnig met uitzondering van het noorden, waar het in vooral in de ochtend bewolkt kan zijn. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Het wordt gemiddeld 14 tot 19 graden.

In de ochtend is het bewolkt in het noorden. Deze bewolking trekt geleidelijk op. In de rest van het land is het de hele dag zonnig. Ook in het noorden schijnt vanaf de middag de dag de zon vrij sterk.

In de middag gaat aan de westkust vanaf zee de wind waaien. In het noorden is de gemiddelde temperatuur 14 graden. Op de Wadden is het ongeveer 12 graden. In het zuiden en zuidoosten is de gemiddelde temperatuur lokaal 19 graden.

Op Koningsdag is het overwegend zonnig. Wel kunnen soms wolkenvelden over het land trekken. Het wordt gemiddeld tussen de 18 en 22 graden. Maandagavond wordt de bewolking vanuit het zuidwesten dikker. Het blijft de hele dag droog.

Na Koningsdag is het weer wisselvalliger en wordt de kans op regen groter. Ook koelt het af. Het wordt gemiddeld tussen de 14 en 18 graden.