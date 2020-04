Zaterdag is het minder bewolkt dan een dag eerder. Het is opnieuw zonnig. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Het wordt gemiddeld tussen de 14 en 18 graden.

De bewolking die er wel hangt, lost in de loop van de dag op. Vanuit het zuiden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Alleen in het noordelijk kustgebied kan dan nog wat bewolking blijven hangen.

Op de Waddeneilanden is de maximale temperatuur zaterdag 12 graden. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 19 graden.

In de nacht naar zondag koelt het sterk af tot ongeveer 3 graden en is er een heldere lucht. Zondag schijnt de zon en is het vrijwel windstil. Alleen in het noorden schijnt de zon niet.

Ook na het weekend blijft het in eerste instantie zonnig en droog. Op Koningsdag liggen de maximale temperaturen ook in de avond nog tussen de 18 en 22 graden. Vanaf dinsdag kan er ook geregeld regen vallen.