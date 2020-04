De invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes vindt op 1 juli 2021 plaats, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag. Wie een fles met een inhoud van minder dan 1 liter koopt, moet vanaf die dag rekening houden met 15 cent statiegeld.

Voor grotere flessen blijft het statiegeld 25 cent. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft afspraken hierover gemaakt met het verpakkend bedrijfsleven. Deze moeten leiden tot een afname van de hoeveelheid plastic zwerfafval.

De flesjes kunnen ingeleverd worden in supermarkten, op treinstations, bij tankstations langs de weg en via cateraars. De verantwoordelijkheid voor het nieuwe statiegeldsysteem ligt bij de producenten. De maatregelen worden nu al aangekondigd, omdat er ongeveer een jaar nodig is voor de voorbereidingen.

"Producenten van flesjes frisdrank en water zijn verantwoordelijk voor de invoering van het statiegeldsysteem", aldus het ministerie. "Horeca en kleine bedrijven zijn vrijgesteld van de verplichting kleine plastic flesjes in te zamelen."

Het ministerie meldt ook dat jaarlijks dat zo'n 900 miljoen kleine plastic flesjes worden verkocht. Een op de negen zou vervolgens in het milieu belanden. Met deze maatregelen neemt de verkoop van plastic flessen, zowel groot als klein, volgens de inschattingen met 90 procent af.

Dit bericht wordt nog aangevuld.