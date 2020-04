De Nederlandse orde van Advocaten (NOvA) laat aan NU.nl weten zorgen te hebben dat de rechtsbescherming op alle gebieden lijdt onder hoe de rechtspraak op dit moment is ingericht vanwege het coronavirus.

Een woordvoerder laat weten betrokken te zijn bij het overleg met de rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM), maar dat niet alle besluiten die zijn genomen in overeenstemming met de advocatuur zijn.

Een van de problemen is dat Penitentiaire Inrichtingen (PI) verdachten slechts drie kwartier in staat stellen hun eigen zaken te volgen, omdat de volgende verdachte dan weer aan de beurt is. Aanwezigheidsrecht is juist een grondrecht van verdachten.

Het stelt advocaten voor een dilemma omdat het niet verdergaan met de zaak ook weer in het nadeel van de cliënt kan zijn.

"Maar ook het vertrouwelijk overleg tussen advocaten en hun cliënten staat onder spanning", aldus de NOvA. "Daarnaast worden er mensen gedwongen opgenomen zonder dat de rechter hen heeft gezien."

Er zijn ook andere zorgen, zoals uithuisplaatsingen van kinderen terwijl de ouders niet de kans op een goede verdediging hebben gekregen door de omstandigheden waarin de rechtspraak op dit moment plaatsvindt.

Rechtbanken in beperkte mate weer open

De rechtspraak liet woensdag weten dat er vanaf 11 mei in beperkte mate weer fysieke zittingen doorgang zullen vinden, waarbij alle procespartijen aanwezig kunnen zijn.

"Tegelijkertijd blijft het uitgangspunt om, daar waar mogelijk, de rechtszaken via de nieuwe werkwijzen te behandelen, of schriftelijk af te doen", aldus de rechtspraak.

Woensdag werd er nog een noodwet aangenomen waardoor er ook zaken inhoudelijk kunnen worden behandeld door middel van videobellen.

Om de inmiddels opgelopen achterstanden weg te werken gaat er gewerkt worden in drie zittingsblokken van 7.00 uur tot 11.00 uur, van 12.00 tot 16.00 uur en van 17.00 tot 21.00 uur.