De Hoge Raad heeft vrijdag geoordeeld dat de lokale afdelingen van motorclub Bandidos in Nederland niet verboden zijn. Het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijft hiermee in stand.

Het hof oordeelde eerder dat de Bandidos Motorcycle Club (BMC) Holland wel verboden moest worden, maar dat de andere chapters als zelfstandige verenigingen in Nederland hier niet onder vallen. De Hoge Raad is het hiermee eens.

Daarnaast zou er ook geen sprake zijn van een wereldwijde internationale vereniging en kan dus ook deze niet verboden worden.

De uitspraak is een forse tegenvaller voor het Openbaar Ministerie (OM) dat al geruime tijd met civiele verboden probeert motorbendes uit de publieke ruimte te weren. Daar slaagde het al in bij motorclub Satudarah en in het geval van de Hells Angels en No Surrender, al lopen in die zaken nog hoger beroep.

De Bandidos waren de eerste club die verboden werd, maar dit verbod werd dus door het hof deels teruggedraaid.

Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad betekent dat het OM voor alle chapters apart een verbodenverklaring zal moeten vragen indien gewild.