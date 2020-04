Nederlanders woonden afgelopen jaar gemiddeld een kilometer bij hun dichtstbijzijnde huisarts vandaan, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het dichtstbijzijnde ziekenhuis was gemiddeld 4,8 kilometer van hun woning vandaan.

Binnen een afstand van vijf kilometer hebben Nederlanders gemiddeld de keuze uit twintig huisartsenpraktijken. In geen enkele Nederlandse gemeente is de gemiddelde afstand tot een huisarts groter dan drie kilometer.

Op Schiermonnikoog wonen mensen gemiddeld genomen het dichts bij hun dokter (gemiddeld 0.4 kilometer). Ook voor een apotheek hoeven inwoners van Schiermonnikoog het minst ver van alle Nederlanders (minder dan 0.5 kilometer).

Het geldt echter niet voor alle Waddeneilanden dat inwoners dichtbij zorgvoorzieningen wonen. Op Texel wonen mensen gemiddeld drie kilometer bij een huisartsenpraktijk vandaan. Dat is de grootste afstand van alle Nederlandse gemeentes. Ook in Midden-Drenthe (gemiddeld 2.5 kilometer) en Aa en Hunze (gemiddeld 2.4 kilometer) wonen mensen ver van een huisarts vandaan. In de grote steden woont wel iedereen in de buurt van een huisarts.

Voor huisartsenposten, waar mensen in de avond en in het weekend terechtkunnen, moeten mensen een langere afstand afleggen. Gemiddeld ligt zo'n post op zo'n zes kilometer afstand.

Grote regionale verschillen

Uit de cijfers blijkt dat er grote regionale verschillen zijn met betrekking tot de afstand tot zorgvoorzieningen. In Baarn moeten mensen gemiddeld twee kilometer reizen om bij een ziekenhuis te komen. Op Terschelling wonen mensen 63 kilometer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis vandaan.

Ook op de andere Waddeneilanden nam de afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis de afgelopen vijf jaar toe. Dit komt omdat het ziekenhuis in het Friese Dokkum zijn deuren sloot. Hierdoor moeten inwoners van de Waddeneilanden nu naar Leeuwarden of Drachten. In sommige andere gemeentes nam de afstand juist af door de opening van nieuwe ziekenhuizen.

Ook voor apotheken verschilt het per gemeente sterk hoe groot de afstand is die iemand moet afleggen. Terwijl inwoners van Schiermonnikoog nog geen halve kilometer van de apotheek vandaan zijn, moeten inwoners van Bunschoten gemiddeld zes kilometer reizen.