Vrijdag is het iets koeler dan een dag eerder. Er staat een overwegend noordelijke wind. Op de Waddeneilanden is de gemiddelde temperatuur 12 graden. In Limburg kan de temperatuur oplopen tot 22 graden.

Vrijdag hangt er wat sluierbewolking hoog in de lucht, maar toch laat de zon zich veel zien.

In de middag kunnen er aan de noordelijke kust wat wolkenvelden over het land trekken, maar het blijft de hele dag droog.

Op de meeste plaatsen komt de wind uit het noorden, in het zuidoosten komt de wind uit het noordwesten.

Na vrijdag is er sprake van nog meer bewolking en koelt het verder af. De eerste dagen is het droog, maar in de loop van volgende week neemt de kans op regen toe.