Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) wil tientallen kinderen uit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden laten opvangen op het Griekse vasteland, melden bronnen aan Nieuwsuur.

Naast opvang op het vasteland, zou Broekers-Knol ook van plan zijn om Griekenland te helpen met het opzetten van een voogdijsysteem naar Nederlands model. Kinderen kunnen dan bij Griekse pleegouders ondergebracht worden.

Hulporganisatie Movement on the Ground van Johnny de Mol zou een rol spelen bij de plannen. De organisatie verricht veel werk met mensen in en rondom de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

Het kabinet zou miljoenen euro's uittrekken voor het plan, aldus Nieuwsuur.

Broekers-Knol: kijken naar opbouw van infrastructuur

Een woordvoerder kan het bericht niet bevestigen, maar laat namens Broekers-Knol enkel weten dat zij de afgelopen dagen "intensief contact" heeft gehad met haar ambtsgenoot in Griekenland, om te bespreken hoe zij Griekenland nog beter kunnen helpen.

"Hierbij kijken we met name naar een meerjarig project voor de opbouw van infrastructuur voor goede opvang van minderjarigen," zegt de woordvoerder.

Stichting VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children noemen het plan een schijnoplossing. "Het kabinet blijft halsstarrig weigeren solidair te zijn met Griekenland, met andere lidstaten en in het bijzonder met deze kinderen in nood", schrijven ze volgens Nieuwsuur.

Prominenten willen dat kabinet kinderen naar Nederland haalt

Tientallen politici, organisaties, kerken en gemeenten riepen donderdag het kabinet op om minderjarigen uit de gevaarlijk overvolle Griekse kampen op te halen. Zij vragen Nederland solidariteit te tonen.

Elf andere Europese landen hebben al toegezegd om gezamenlijk zeker 1.600 kinderen op te vangen, na een noodkreet van Griekenland in oktober. Nederland gaf aan deze vraag om opvang tot nu toe geen gehoor. De roep om alsnog kinderen op te nemen zwelt aan vanwege de coronacrisis.

Kabinet wil structurele oplossing

Over de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen zijn momenteel extra veel zorgen, omdat een uitbraak van het coronavirus volgens artsen 'catastrofale' gevolgen zou hebben. Lokale autoriteiten zouden volgens hulporganisaties niet voorbereid zijn op een uitbraak in de kampen. Duizenden artsen in Europa pleiten voor het evacueren van de kampen.

Broekers-Knol noemt de situatie in de Griekse kampen "kwetsbaar" en zegt de zorgen over de impact van corona te delen, maar ziet het "ad hoc herplaatsen" van asielzoekers niet als oplossing. Ze benadrukt middels haar woordvoerder dat Nederland in plaats hiervan inzet op het doorvoeren van "structurele verbeteringen."

Of de door Nieuwsuur genoemde plannen voor lokale opvang en een voogdijprogramma onderdeel zijn van de structurele verbeteringen, kan de woordvoerder niet bevestigen. Ze benadrukt dat Nederland veel doet om hulp te bieden aan Griekenland, onder meer via de recent toegezegde Europese financiële steun, het sturen van experts en hulpmiddelen en steun aan hulporganisaties.