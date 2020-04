De grote natuurbrand in de Deurnese Peel is onder controle, zo meldt de gemeente Deurne donderdagavond. Het nablussen kan weken duren, omdat het veen ondergronds nog lang nasmeult.

De brand is onder controle en dus is het grootste gevaar geweken, aldus de gemeente. Bewoners van 59 woningen rond het gebied mogen terug naar huis. De brandweer houdt de situatie nauwlettend in de gaten omdat veen wekenlang ondergronds kan nasmeulen. Omwonenden kunnen daarom nog lange tijd last hebben van rook.

"Het is een enorme klap voor de natuur en het herstel kan heel lang duren", aldus burgemeester Hilko Mak: "Gelukkig is de natuur veerkrachtig en weten we uit ervaring dat die zich herstelt."

Grootste natuurbrand ooit in Nederland

Bij de brand in natuurgebied de Deurnese Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg is inmiddels een gebied van 800 hectare verloren gegaan. Het gaat om de grootste natuurbrand die ooit in Nederland geregistreerd is. Het gebied is in totaal zo'n 1.000 hectare groot.

De brandweer probeerde al sinds maandag met zogeheten stoplijnen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brandweer werd de afgelopen dagen geholpen met blushelikopters van de Koninklijke Luchtmacht. Ook groeven speciaal opgeleide collega's uit Utrecht en Twente een brandgang van zo'n 1,5 kilometer.

Ook brand Nationaal Park De Meinweg onder controle

Eerder op donderdag was ook de natuurbrand in Nationaal Park De Meinweg in Limburg onder controle. De brandweer gaf donderdag rond 14.30 uur het sein brand meester. De ruim vierduizend evacués uit het naastgelegen dorp Herkenbosch mogen terug naar huis.

De brand brak maandagmiddag uit en laaide de afgelopen dagen meerdere keren opnieuw op. Zo'n 200 hectare natuur is in de as gelegd. Het blussen van de brand werd bemoeilijkt door de droogte en de sterke wind. Het nablussen gaat nog dagen duren, aldus de veiligheidsregio Limburg-Noord.