De rechtbank in Overijssel heeft donderdag celstraffen tot acht jaar opgelegd aan in totaal twaalf verdachten voor onder meer grootschalige drugshandel en het plannen van aanslagen op leden van de voormalige motorclub Satudarah.

Het gaat om twaalf leden van de zogenoemde Goliathbende die zich via het Darkweb bezighielden met de internationale drugshandel.

Bij invallen in Emmen, Roermond en Enschede werden grote hoeveelheden harddrugs gevonden waaronder 75 kilo amfetamine en 13 kilo aan xtc-pillen. Deze drugs werden over heel de wereld verstuurd via de post.

Enkele leden van de bende dachten dat de politie-inval in Enschede het gevolg was van verraad door leden van Satudarah, waarop werd besloten hen te vermoorden.

De politie kwam hierachter omdat ze op ingenieuze wijze mee konden lezen met versleutelde berichten die de leden verstuurden via speciale telefoons met het programma Ironchat.

Nadat de wapens voor deze aanslagen besteld waren, besloot de politie in te grijpen met de huidige veroordelingen tot gevolg.