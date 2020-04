De natuurbrand in Nationaal Park De Meinweg in Limburg is onder controle. De brandweer gaf donderdag rond 14.30 uur het sein brand meester. De ruim vierduizend evacués uit het naastgelegen dorp Herkenbosch mogen terug naar huis, maakte burgemeester Monique de Boer van de gemeente Roerdalen bekend tijdens een persconferentie.

Uit de laatste metingen van de brandweer is gebleken dat de rookoverlast sterk is afgenomen en dat er geen gevaar meer is voor de dorpsbewoners. Wel kunnen zij nog stankoverlast ervaren. Het nablussen gaat nog dagen duren, aldus de veiligheidsregio Limburg-Noord.

De politie en de gemeente gaan de terugkeer van de bewoners in fases begeleiden. De dorpelingen worden daarbij geacht rekening te houden met de geldende coronamaatregelen.

De brand brak maandagmiddag uit en laaide de afgelopen dagen meerdere keren opnieuw op. Zo'n 200 hectare natuur is in de as gelegd. Het blussen van de brand werd bemoeilijkt door de droogte en de sterke wind.

De natuurbrand in het Brabantse natuurgebied de Deurnese Peel is nog altijd niet onder controle. Inmiddels is daar zo'n 800 hectare verloren gegaan. Daarmee gaat het om de grootste natuurbrand die ooit in Nederland geregistreerd is.