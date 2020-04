De rechtbank in Rotterdam heeft een verdachte van een dubbele poging tot moord en een carjacking in Rotterdam donderdag op vrije voeten gesteld. Volgens de rechtbank zijn er op dit moment onvoldoende bewijzen om de vrouw nog langer vast te houden.

Het schietincident vond vorig jaar op 10 september op klaarlichte dag plaats op het Poolsterplein, vlak bij winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam.

De beoogde slachtoffers werden die ochtend in hun Range Rover achtervolgd door een BMW met daarin vermoedelijk een man en een vrouw. Vanuit de BMW werd op de Range Rover geschoten.

Die stopte even later stopte op de Kreeftstraat. Toen de inzittenden uitstapten en naar het winkelcentrum vluchtten, werden ze opnieuw beschoten. Omstanders - het was die ochtend al druk met winkelend publiek - moesten vluchten, maar niemand raakte gewond.

Nadat de BMW wegreed, stapten de inzittenden bij een verkeerslicht uit en dwongen ze een vrouw onder dreiging van een vuurwapen haar Audi af te staan. Dat voertuig werd later die avond in het noorden van Rotterdam gevonden.

Hard bewijs voor betrokkenheid verdachte ontbreekt nog

Felicia M., de vrouw die donderdag terechtstond tijdens een inleidende zitting, wordt gezien als een van de schutters, maar het harde bewijs hiervoor ontbreekt voorlopig.

In de woning van M. is wel een blonde pruik gevonden die overeenkomt met de haarkleur van een van de schutters, maar getuigen hebben ook verklaard dat de vrouwelijke dader wit zou zijn; M. heeft een donkere huiskleur.

Daarnaast is er geen DNA van de vrouw aangetroffen in de BMW en zou ze volgens de stappenteller op haar telefoon een wandeling hebben gemaakt op het tijdstip van het schietincident. Het Openbaar Minister (OM) twijfelt wel over de accuraatheid van de stappenteller.

De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende ernstige bezwaren zijn om de vrouw nog langer vast te houden en stelde haar op vrije voeten.