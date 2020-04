Bij de brand in natuurgebied de Deurnese Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg is inmiddels een gebied van 800 hectare verloren gegaan, meldt de gemeente Deurne donderdag. Het gaat om de grootste natuurbrand die ooit in Nederland geregistreerd is. Het gebied is in totaal zo'n 1.000 hectare groot.

Tot voor kort gold de brand op de Hoge Veluwe van 2014 als de grootste in Nederland geregistreerde natuurbrand. Toen brandde 527 hectare natuur af.

De brandweer probeert al sinds maandag met zogeheten stoplijnen te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brandweer werd de afgelopen dagen geholpen met blushelikopters van de Koninklijke Luchtmacht. Ook groeven speciaal opgeleide collega's uit Utrecht en Twente een brandgang van zo'n 1,5 kilometer.

"In het begin hebben enkele van die stoplijnen niet geholpen, maar woensdag hebben nieuwe stoplijnen het wel gehouden", zegt een brandweervoerder tegen NU.nl. Momenteel richten de hulpdiensten zich ook op hotspots, de plekken in het bos waar brandhaarden oplaaien. Met behulp van een politiehelikopter worden die in kaart gebracht.

Nablussen kan nog weken in beslag nemen

De zegsman gaat er voorzichtig van uit dat het bij de 800 hectare afgebrande natuur blijft. "We krijgen steeds meer grip op de brand en zien een heel klein glimmend lichtje aan het einde van de tunnel. In de loop van de dag hopen we het sein brand meester te kunnen geven", zegt hij.

Dit betekent niet dat de brandweerlieden daarna zullen vertrekken. "Het nablussen gaat nog zeker ruim een week tot weken duren", aldus de woordvoerder.

Vanwege de brand werden zestig omwonenden woensdag uit voorzorg geëvacueerd. Een deel van hen mocht diezelfde avond weer naar huis. De overige omwonenden moeten er rekening mee houden dat ze donderdag nog niet terug kunnen, waarschuwt de gemeente Deurne. Door de wind, die richting noordnoordwest is gedraaid, kunnen inwoners van Liessel en Deurne bovendien stankoverlast ervaren.

Brand Limburgs natuurgebied onder controle

De natuurbrand in Nationaal Park De Meinweg in Limburg is inmiddels onder controle. De brandweer gaf donderdag rond 14.30 uur het sein brand meester.

De ruim vierduizend evacués uit het naastgelegen dorp Herkenbosch mogen terug naar huis, maakte burgemeester Monique de Boer van de gemeente Roerdalen donderdagmiddag bekend tijdens een persconferentie.