Vorig jaar zijn meer meldingen over discriminatie bij verschillende instanties binnengekomen dan in 2018, blijkt donderdag uit het rapport Discriminatiecijfers in 2019. De organisaties ontvingen honderden meldingen over de Nashvilleverklaring en het beleid van de Technische Universiteit Eindhoven om wetenschappelijke functies alleen voor vrouwen open te stellen.

Uit het rapport blijkt dat vooral bij de politie en MiND (een meldpunt voor discriminatie via internet) het aantal meldingen is toegenomen. In 2019 registreerde de politie 5.487 incidenten, een toename van 17 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Bij MiND steeg het aantal meldingen vorig jaar met 19 procent naar 692.

Verder kwamen bij de lokale antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) in totaal 4.382 meldingen binnen, een stijging van 1,4 procent ten opzichte van 2018. Het College voor de Rechten van de Mens ontving 3.529 vragen en meldingen (toename van 11 procent) en 541 verzoeken om een oordeel (toename van 6 procent).

De vormen van discriminatie waar melding van wordt gemaakt, zijn volgens het rapport ten opzicht van 2018 weinig veranderd. Herkomst als discriminatiegrond werd opnieuw het vaakst vastgelegd.

Bij de ADV's werd daarnaast relatief vaak melding gedaan van discriminatie op grond van beperking (552) en geslacht (515). De politie registreerde verder verhoudingsgewijs vaak de gronden seksuele gerichtheid (1.603) en antisemitisme (768).

Veel meldingen over drie incidenten

Uit het rapport blijkt ook dat er in 2019 drie incidenten waren waar veel meldingen over binnenkwamen. Dat zijn de Nashvilleverklaring, het genoemde voorkeursbeleid van de TU Eindhoven en het kabinetsplan om kunstmatige inseminatie voor lesbische en alleenstaande vrouwen niet langer te vergoeden.

De Nashvilleverklaring, waar het College voor de Rechten van de Mens vorig jaar 440 klachten over binnenkreeg, is begin maart als niet strafbaar beoordeeld door het Openbaar Ministerie (OM). Op het statement kwam veel maatschappelijke kritiek omdat er te lezen was dat "goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen". Ook werd gesuggereerd dat daarvoor "genezing mogelijk is".

Het rapport Discriminatiecijfers in 2019 is door kenniscentrum Art.1 opgesteld in opdracht van de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.