Donderdag is het meestal zonnig. Er staat een overwegend zwakke tot matige oostenwind. Het wordt gemiddeld 20 tot 23 graden.

In de middag is het ongeveer 17 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden.

In de loop van de middag trekt er wel sluierbewolking over het land vanuit het noordwesten. Later op de dag komt er aan de kust een noordenwind vanaf de zee waardoor het er sterk afkoelt. In de avond komt de wind overal vanuit het noorden.

Vrijdag is het opnieuw zonnig. De wind komt uit het noorden en hoog over het land trekken er wolkenvelden over. De maximale temperatuur ligt tussen de 16 en 22 graden.

In het weekend wordt het iets koeler en hangt er meer bewolking. Er is dan slechts een kleine kans op regen.