Meer dan de helft van de Nederlanders van vier jaar of ouder bewoog in 2019 voldoende volgens de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ouderen bewegen daarnaast twee keer zoveel als bijna twintig jaar geleden.

De cijfers komen uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2019 van het CBS, in samenwerking met het RIVM.

Volgens de richtlijnen moeten volwassen iedere week minstens tweeënhalf uur matig intensief in beweging zijn. Kinderen moeten dagelijks minstens een uur bewegen. Jongeren van tussen de 12 en 18 jaar en mensen van 65 jaar of ouder bewegen volgens de cijfers van het CBS het minst.

54 procent van de Nederlanders had wekelijks genoeg matig intensieve inspanning. Hetzelfde percentage sportte wekelijks. Van de 65-plussers sportte 35 procent minstens één keer in de week. Hoewel jongeren tussen de 12 en 18 jaar het minst vaak voldoen aan de bewegingsrichtlijnen gaan zij wel het vaakst sporten (71 procent wekelijks).

Meerderheid doet genoeg spier- en botversterkende activiteiten

Naast matig intensief bewegen raadt de gezondheidsraad mensen aan om spier- en botversterkende activiteiten uit te oefenen. Op deze manier kan het risico op chronische ziektes, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, depressieve symptomen worden verlaagd. Ook wordt bij ouderen de kans op botbreuken verkleind.

82 procent van de Nederlanders van vier jaar en ouder deden in 2019 voldoende spier- en botversterkende activiteiten. Bijna alle vier tot twaalfjarigen voldeden aan de norm (99.8 procent), maar van de mensen van 65 jaar en ouder voldeed slechts 75 procent.

Ouderen bewegen in twintig jaar tijd twee keer zo veel

Ouderen zijn in iets minder dan twintig jaar tijd bijna twee keer zo veel gaan bewegen. In 2001 voldeed 22 procent van de 65-plussers aan de bewegingsrichtlijnen, in 2019 was dat percentage toegenomen tot 40 procent.

Ook 18 tot 65 jarigen zijn iets meer gaan bewegen. In 2001 voldeed 44 procent aan de richtlijnen, in 2019 52 procent.

Van de mensen die wekelijks sporten heeft bijna driekwart (74 procent) een abonnement op sportschool of is lid van een sportvereniging.