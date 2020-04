In het dorp Tienray in Limburg is in de nacht van woensdag op donderdag een zeer grote brand ontstaan, meldt de brandweer Limburg-Noord.

De brand betreft een bos aan de Nieuwe Baan in Tienray. Het vuur ontstond aan het begin van de nacht. Rond 01.45 uur betrof het een gebied van zo'n honderd meter breed. Op dat moment ging het nog om een middelbrand.

Om 2.10 uur sprak de brandweer van een grootte van honderd bij honderd meter breed, maar tien minuten later werd er al opgeschaald naar een zeer grote brand van tweehonderd bij driehonderd meter.

De brandweer heeft drie tankautospuiten en twee waterwagens ingezet om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Ook brand in natuurgebieden De Meinweg en de Deurnese Peel

Er zijn deze week al meerdere grote natuurbranden ontstaan in Nederland. De brand in Tienray is de tweede natuurbrand in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas.

Ook in De Meinweg in Limburg woedt een natuurbrand. Ruim 4.000 inwoners uit de plaats Herkenbosch zijn daar geëvacueerd vanwege schadelijke rookontwikkeling. De brand beslaat een gebied van tussen de 175 en 200 hectare.

Sinds maandagmiddag woedt daarnaast bij Deurne in Noord-Brabant een van de grootste natuurbranden ooit. Naar schatting van de gemeente Deurne is zo'n vierhonderd hectare getroffen door het vuur. De brand was woensdagavond nog steeds niet gedoofd en tientallen brandweerlieden waren aan het blussen.

Zo'n zestig mensen die in de omgeving van de natuurbrand wonen, werden geëvacueerd. Een deel van hen mocht woensdagavond weer naar huis, maar de brand is nog niet onder controle.

Woordvoerders van de brandweer zeiden woensdag tegen NU.nl dat de branden in Noord-Brabant en Limburg moeilijk te bestrijden zijn vanwege de wind en droogte. Door zonnig weer en weinig neerslag gaat het droogteseizoen vroeg van start.